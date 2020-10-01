Нафтогаз продолжает держать всех за дураков. Но теперь он еще и убыточный

Андрей Коболев / УНИАН

Менеджеры Нафтогаза Украины обнародовали колонку, где пожаловались на тяжелую жизнь и попытались оправдаться за 11,5 млрд. грн убытков.

Хотя им должно быть стыдно за такую колонку, которая начисто пропитана духом цинизма и переложения ответственности за убытки на кого-либо, но только не на наблюдательный совет Нафтогаза и членов правления Нафтогаза. Трудно понять руководствовался ли Петер Стефанус ван Дрил, который поставил или его заставили поставить подпись под такой колонкой, ведь он пришел в Нафтегаз совсем недавно. И за проколы должен нести ответственность исключительно Коболев и члены Наблюдательного Совета.

1. "Ведь завершен процесс анбандлинга, закончившийся полным отделением деятельности по транспортировке газа от Нафтогаза".

Анбандлинг не состоялся. "Оператор ГТС" де-факто входит в структуру Нафтогаза. Это бомба замедленного действия, потому что в удобный момент система ГТС может вернуться под контроль Нафтогаза.

2. "Кризис COVID-19 повлек тяжелые последствия для нефтяной и газовой индустрии по всему миру. Нафтогаз не стал исключением. Крупнейшие мировые энергетические компании задекларировали убытки. У Нафтогаза нет иммунитета к этой жесткой ценовой среде".

В мире пострадали только компании, которые добывают нефть и газ и зарабатывают на экспорте этого сырья. Нафтогаз ничего не экспортирует. Более того планирует свой, а точнее государственный газ, продавать по завышенной цене – чем наносит ущерб населению Украины, которое вынуждено переплачивать.

3. "Компания смогла выплатить дивиденды в сумме 39,6 млрд гривен своему акционеру – государству Украина".

К провальным результатам первой половины 2020 года выплата дивидендов за прошлый год не имеет никакого отношения. Предлагаю Коболеву взять обратно на работу Юрия Витренко, который расскажет и о дивидендах, и об убытках.

4. "Уход деятельности по транспортировке газа к независимому оператору ГТС. Украинская газотранспортная сеть теперь действует независимо от Нафтогаза. Для Нафтогаза это также означает, что компания потеряла 19 млрд гривен дохода. Независимый оператор ГТС теперь отчитывается об этих прибылях самостоятельно".

Читайте такжеЗа ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифомНаверное единственная правда в колонке. Вся мощность Нафтогаза держалась на деньгах российского Газпрома, который оплачивал и оплачивает дальше транзит газа. Хотя, Нафтогаз сам довел конфликт с Газпромом до такой ситуации. Если бы об этом знал Петер Стефанус ван Дрил, то он бы и не сел писать эту колонку.

5. "Мы имеем большие запасы газа, созданные для энергетической безопасности страны. В августе эти запасы составляли рекордные 23 млрд кубических метров газа в хранилищах (сейчас уже 27 млрд куб м)".

Это ужас! Менеджент Нафтогаза гордится катастрофическим проколом - тем, что не имеет куда и кому продавать газ и "складирует" его в ПХГ. Более того, часть газа по высокой цене и этот газ будет продаваться потом населению.

6. "Например, металлургия – основа украинского ВВП – сократила производство на 11%. Вся украинская промышленность сокращает потребление газа, и это отражается на доходе Нафтогаза".

Нафтогаз уже давно ушел с рынка продажи газа промышленности и занимает там незначительную долю. Поэтому это не могло существенно повлиять на негативные результаты деятельности менеджмента Нафтогаза.

7. "Нафтогаз ожидает помощи от правительства и парламента. Речь идет об открытии доступа к Черноморскому шельфу и подписании соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым состоялись год назад. А также о работе над новыми разрешениями на бурение и добычу, чтобы разрабатывать новые газовые месторождения. Мы также сможем привлекать прямые иностранные инвестиции и работать в партнерстве с крупными международными корпорациями".

То есть, как премии выписывать, то здесь Нафтогаз самостоятельный субъект и только наблюдательный совет может принимать решения. А как отдать без конкурсов участки для газодобычи, то здесь Нафтогаз вспоминает, что государство является его владельцем. Но кто будет потом получать прибыли от добычи газа и нефти? Государство. Нет, конечно. Это будут "партнеры" Нафтогаза. И какие это будут компании - неизвестно. Лыжные инструкторы могут тогда показаться мелкими сорванцами.

8. "Кроме того, сейчас существует ситуация с долгами облгазов, газсбытов и теплокоммунэнерго. Если ее урегулируют честно, без популизма, финансовое положение Нафтогаза также улучшится. Сейчас долг этих предприятий составляет около 100 млрд гривен. Законопроект, который регулирует ситуацию в интересах потребителей и государства, уже готов".

Нафтогаз занял деструктивную позицию по долгам на рынке газа, где сумма достигла уже 116 млрд. грн. Единственным законопроектом, который решает этот вопрос есть законопроект №3800-1. Фактически без участия государства, без потерь для бюджета и выпуска ОВГЗ можно будет погасить долги участников рынка друг перед другом. Но Нафтогазу на самом деле это не выгодно, потому что тогда монополист теряет свои возможности по шантажу и влиянию на рынок при помощи давления на компании, апеллируя к долгам. Нет, не для этого Нафтогаз этот "цветочек" (долги) лелеял и растил, чтобы так просто избавиться от влияния. Поэтому действия Нафтогаза по блокированию законопроекта №3800-1 могут привести к кризисам на газовом рынке и росту долгов до 15-155 млрд. грн уже в апреле 2021 года.

9. "Нафтогаз Украины сделал все возможное, чтобы подготовиться к этим вызовам. Но часть ответственности за финансовое положение лежит и на государстве, которое является основным акционером".