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Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой

Сергей Лямец

журналист

29 октября 2020, 18:56

Порошенко не сидит за коррупцию. Он рассказывает, как он боролся с коррупцией.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Украинцы, отдавшие голоса за Порошенко, - вы неповторимо круты!

Сывочолый должен был сидеть в тюрьме. Но благодаря вам это существо радуется жизни.

Вот вам еще, порадуйтесь за своего лидера.

Когда Порошенко был президентом, он злоупотребляя властью приказал руководству государственного Укрэксимбанка предоставить кредит своему заводу Ленинская кузня. Получил деньги, заработал, а накануне выборов продал свой завод. Новый владелец отказался платить по кредиту, и вместо него платит Министерство финансов. Для этого оно берет деньги из государственного бюджета.

Как оказалось, Сывочолый поторопился заранее и в свое время сделал так, что Минфин предоставил государственную гарантию заводу Ленинская кузница. То есть, никто и не собирался гасить этот кредит. Кстати, гарантию предоставил тот самый Сергей Марченко, который сейчас - министр финансов. И он тоже должен сейчас сидеть в тюрьме - но вместо этого он министр.

Украинцы, вы - крутые. Все, что я назвал, - коррупция. Но Сывочолый не сидит за коррупцию. Он рассказывает, как он боролся с коррупцией. А вы - верите. Украинцы, вы - крутые.

И нынешний ваш президент - тоже крутой. Порошенко и не знал, что это - его президент.

Горжусь вами. Не знал, что можно быть такими крутыми...

Петр Порошенко Ленинская кузница Сергей Лямец новости Украины Кузня на Рыбальском
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