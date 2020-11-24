Порошенко получил новую болезненную пощечину

Проигрыш Олега Синютки во втором туре выборов мэра Львова - это личное поражение Петра Порошенко / Reuters

Проигрыш Олега Синютки во втором туре выборов мэра Львова стоит воспринимать именно как личное поражение Петра Порошенко. И вызвал этот провал сам Петр Порошенко.

В чем была проблема? Тенденцией этих местных выборов, не только во Львове, но и по всей Украине является рост недоверия ко всем украинским партиям и увеличение влияния региональных проектов. В частности, максимальной поддержкой избирателей пользовались предварительно избранные городские головы независимо от их партийности. Следовательно, спрогнозировать, что подобная ситуация сложится и во Львове, можно было. Но Порошенко пытался переломить тенденцию выигрыша глав городов и именно этим загнал себя в ловушку, неоднократно подчеркивая еще накануне президентской кампании на том, что он не проигрывал ни одной кампании.

Львов имел для него серьезный вес – если проанализировать его речи, то этот город должен был стать плацдармом для политического реванша Петра Порошенко.

И именно поэтому на победу во Львове им были брошены основные ресурсы, больше даже, чем на борьбу Европейской Солидарности в Киеве – Порошенко сам несколько раз приезжал во Львов, туда были направлены десанты людей, причем даже не из числа тех, кто имел поддержку во Львове (в частности, Алексей Гончаренко и Юрий Луценко).

Читайте такжеДля Петра Алексеевича Украины без Порошенко не существуетПорошенко не сумел довериться социологии и экспертам, решил, что он все может и надеялся на то, что результат во Львовской области на выборах президента, которая тогда единственная предоставила ему преимущество, останется статичным. А это оказалось не так и именно поэтому он получил чувствительный персональный удар, что повлияет в дальнейшем не столько на электорат, а больше на региональные элиты, которые до недавнего времени сомневались в стабильности центральной власти и думали, что Порошенко может быть ее альтернативой.

Теперь, несмотря на результаты голосования, становится понятно, что избиратели все равно будут голосовать в основном или за региональные политические силы, или за новые всеукраинские.

Старые политические силы отживают свое, поэтому Петр Порошенко в глобальной перспективе теряет позиции.

Ведь политики думают категориями и могут уже думать на следующие три-четыре года вперед, то есть об очередных выборах. И в такой перспективе Порошенко, по крайней мере до того момента, пока в Украине не появится более мощный центристский проект на смену нынешней Слуге народа, еще сохраняет шансы быть представленным в парламенте.

Потому что для него политика - это вопрос выживания, в частности, защита от возможного уголовного преследования, поэтому участвовать в политических выборах для него очень важно.

Позиции Порошенко с правого фланга достаточно стабильны, но и они на западно-украинских землях, на которых он акцентирует внимание, не столь однозначны. Потому что та же "Свобода", в отличие от партии Порошенко, таки сумела поставить своих мэров в Ивано-Франковске и Тернополе, имея при этом минимальный всеукраинский рейтинг, в то время как Порошенко теперь остается надеяться разве что на "своего" мэра Ровно.

Впрочем, я пока не вижу перспектив для проведения досрочных выборов в парламент. В большей степени потому, что сейчас это - лишь элемент давления на депутатов Слуги народа, чтобы те более консолидированно голосовали, не более.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда