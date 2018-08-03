Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев

Иштван Грежа заверяет, что его назначение служит диалогу между странами, а не сепаратизму

Новоназначенный так называемый "Уполномоченный министр Венгрии по Закарпатью" Иштван Грежа заявил, что венгерское правительство ни в коем случае не продвигает сепаратизм и наоборот, якобы, расположено к диалогу.

МИД Украины неожиданно жестко для Венгрии среагировал на действия правительства Венгрии по созданию должности правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области, написала "Европейская правда" со ссылкой на проправительственное венгерское издание Magyar Idők.

И в случае отсутствия объяснений Украина готова реагировать еще более жестко. Например, запретить въезд на территорию Украины новоназначенному чиновнику.

Впрочем, сам свежеиспеченный министр Иштван Грежа оснований для волнения не видит.

"Никакие сепаратистские намерения не скрываются на заднем плане, целью является лишь поддержка людей, проживающих в Закарпатье, независимо от национальности. Дискуссии продолжаются не только с закарпатскими лидерами, но и с киевскими политиками, и если мы посмотрим на результаты, то увидим, что от этого все только выиграли. Диалог мы и хотим продолжать, а не бороться с провокациями", - заявил государственный министр Иштван Грежа.

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Впрочем, руководителя венгерской дипломатической миссии от ноты протеста украинского МИДа это заявление Грежи не спасло, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".