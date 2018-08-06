Тарифы в Украине необходимо привести в соответствие с платежеспособностью граждан, а пенсионеров вообще следует освободить от платы за коммунальные услуги. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Сейчас доля коммунальных услуг в доходах украинцев составляет более 30% и в несколько раз превышает аналогичный показатель в Германии или Израиле. Тарифы, которые сегодня устанавливает правительство, не соответствуют доходам наших граждан. Необходимо это изменить! А пенсионеров вообще следует освободить от платы за коммунальные услуги, и подобный законопроект подан мною в Раду», – отметил политик.

Он убежден, что, учитывая объемы добычи природного газа в Украине, мы можем позволить себе снижение тарифов, а также отмену оплаты для людей пенсионного возраста, как это сделано в соседних странах.

«Не почитаемый у нас президент Беларуси Александр Лукашенко уже отменил оплату коммунальных услуг для пожилых людей, в РФ тоже после достижения человеком 70-летнего возраста оплата коммунальных услуг производиться не будет. А чем мы хуже? Мы с вами добываем 20,4 млрд кубов газа. По Конституции это наш национальный газ. Все мы вместе, сколько бы нас ни было, включая бюджетные организации, потребляем лишь 15,4 млрд куб. м по себестоимости 2,5 тыс. грн за 1 куб. м», – заявил лидер партии «За життя».

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Экс-министр экономики Украины, член партии «За життя» Виктор Суслов уверен, что, направив газ собственной добычи на нужды населения, можно снизить тарифы в 2-3 раза.

«Если этот газ собственной добычи направить на нужды населения, то, конечно, цена может быть снижена в 2-3 раза, и при этом добыча газа останется рентабельной. Автоматически со снижением тарифов на газ снизятся и тарифы на тепло и горячее водоснабжение. А с пенсионеров вообще можно снять оплату коммуналки и гасить ее за счет субсидий госбюджета», – убежден Суслов.

При этом экономический эксперт Виктор Скаршевский рассказал, что осенью, несмотря на то, что задолженность по коммуналке уже превысила 40 млрд гривен, правительство в очередной раз собирается повысить тариф на газ.

«Правительство идет на поводу у международных финансовых организаций, прежде всего МВФ, которые требуют привязать эти тарифы к импортному паритету, то есть к природному газу, если бы мы его импортировали», – пояснил Скаршевский.