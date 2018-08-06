МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины

МИД Украины выразил протест из-за несогласованной с Киевом поездки президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН", - заявили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 4 августа, Владимир Путин приехал в Крым - на фестиваль "Опера в Севастополе".

"Президент присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот". По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами", - сообщила пресс-служба Кремля.