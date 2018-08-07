Военный эксперт объяснил подоплеку обострения отношений Украины и Венгрии

Будапешту нужны люди, которые бы работали в Венгрии

Венгрия пытается интегрировать проживающих в Закарпатье соотечественников, чтобы восполнить дефицит рабочей силы в стране.

Такое мнение выразил военный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью "Апострофу".

"Проблема на рынке труда сейчас очень остро стоит для Венгрии. Половина трудолюбивых венгров сбежала в другие страны Евросоюза, в Ирландию, например. Поэтому им нужны люди, которые будут работать в Венгрии. А венгерский язык очень сложный - это не польский, его легко не выучишь. Поэтому единственный человеческий ресурс - это, по сути, венгры Закарпатья", - говорит Арестович.

По словам эксперта, рынок труда в Венгрии составляют, "условно говоря", 3 миллиона работоспособных жителей.

"80, 120 или 150 тысяч человек, живущих в Закарпатье - это уже несколько процентов. Поэтому этот вопрос не может не волновать Будапешт - они им занимаются и готовы ссориться с НАТО и ЕС, защищая позиции венгров Закарпатья", - считает он.

По мнению Арестовича, венгерский вопрос "потонет" в ходе грядущих выборов в Украине. "И в дальнейшем будет решаться в зависимости от того, кто будет президентом, каким будет парламент, и так далее. Я не думаю, что Порошенко перед выборами поменяет курс", - подытожил Арестович.

Напомним, МИД Украины вручил ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу из-за с созданием венгерском правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области", - сообщила пресс-служба украинского МИДа.

В ведомстве возмутились тем, что "в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины" и обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны.