Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля

Владимир Фесенко рассказал о новых санкциях против РФ / Главред

Новые западные санкции, например, банковские ограничения, повлияют исключительно на темпы перевооружения российской армии, но не на интенсивность военных действий на Донбассе, заявил политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, на ситуацию на Востоке Украины могут повлиять только политические факторы, а именно президентско-парламентские выборы в Украине.

"Больше повлияют наши выборы. Путин будет ждать их завершения. Только тогда он будет определяться с тактикой – договариваться с новым президентом или нет", – отметил политолог в интервью "Сегодня".

Он считает, что санкции США против России, введенные в связи с отравлением Скрипалей, создадут некоторые сложности, но в целом глобально не подорвут экономику страны-агрессора, ведь за последние три года Россия сумела приспособиться к санкциям Запада.

"Оно не очень благоприятное, но не кризисное. К слову, за последние годы финансовую ситуацию в России улучшил рост цены на нефть", – добавил Фесенко.

Напомним, ранее политолог Станислав Белковский заявил о том, что Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче.