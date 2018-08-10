США объяснили цель новых санкций против России

Представитель Госдепа отметила, что Вашингтон хотел бы иметь более тесные отношения с Москвой.
Целью новых санкций против России является побудить Москву изменить свое поведение в лучшую сторону.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, чего пытаются добиться США в своей санкционной политике.
По словам Нойерт, власти США уверены, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке побудить те или иные страны вести себя "надлежащим образом".
"Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес (...) Санкции - это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения", - сказала она.
Накануне американское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери.