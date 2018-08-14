Жебривский назвал цель блокирования Путиным украинских судов в Азовском море

Владимир Путин блокированием украинских судов в Азовском море хочет надавить на Украину и получить воду для Крыма, полагает Павел Жебривский / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин блокированием украинских судов в Азовском море хочет надавить на Украину для того, чтобы добиться возобновления водоснабжения захваченного Крыма.

Россияне фактически останавливают все судна для прохода под построенным ими мостом на полуостров над Керченским проливом, рассказал бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"Путин таким образом хочет надавить на Украину, чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема — это вода", — отметил собеседник.

По его словам, глава РФ "так давит, блокируя Мариуполь, Бердянск". "… особенно болезненно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод им. Ильича, завод "Азовсталь", другие предприятия", — добавил экс-губернатор.

"Изначально, когда строился мост, были вынуждены уменьшить тоннажность судов, которые проходят, потому что некоторые судна, которые шли перед так называемым Крымским мостом, снимали мачту для того, чтобы пройти под этим мостом. А сегодня они фактически останавливают все корабли для того, чтобы проходить", — подчеркнул Жебривский.

Ранее в командовании Военно-морских сил ВСУ сообщили, что российская агрессия в Азовском и Черном морях является реальностью и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять РФ.