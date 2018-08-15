«Не все стоит валить на Россию»: экс-посол Грузии объяснил, как страны-соседи пользуются слабостью Украины

Почему Украина оказывается в поясе недружественных стран. / Скриншот

На данном этапе соседние страны, пользуясь временной слабостью Украины, пытаются выторговать интересующие их уступки. Но в этом вопросе не обошлось и без вмешательства Российской Федерации.

Такое мнение высказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе во время чата на «Главреде».

Ему задали вопрос, почему Украина сегодня оказывается в поясе недружественных стран - Россия, Беларусь, последние споры с Польшей, крайне напряженные отношения с Венгрией. Является ли это результатом недальновидной политики украинской власти или результатом вмешательства все той же России в отношения с соседями.

«Наверное, я иначе бы формулировал вопрос. Потому что недружественная страна в данной ситуации только одна — Российская Федерация. И тут нужно говорить не о дружественности или недружественности, а называть вещи своими именами. Россия — страна-агрессор, которая пришла с войной в Украину. И этот вопрос нужно решать. Одной Украине справиться с этой проблемой будет очень сложно», – отметил Катамадзе.

Если говорить о напряженных отношениях с другими странами — Беларусью, Польшей, Венгрией – то грузинский экс-посол не исключает участия в определенной степени Российской Федерации в этих процессах.

«В то же время будет не совсем правильно все беды сваливать на Россию. Поэтому ответ на этот вопрос кроется в той части, где говорится, что «соседи, пользуясь слабостью Украины сейчас, пытаются выторговать интересующие их уступки», – уточнил он.

Катамадзе напомнил, что одним из ключевых вопросов в этих спорах стал закон о языке.

Читайте также«Слава Украине, товарищи!»: как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации«Вспомните, сколько времени эта тема муссируется в Украине: раньше она касалась русского языка, теперь — польского, венгерского. Требования соседей сводятся к тому, чтобы в Украине существовали национальные школы и было обучение на языке той или иной национальности», – сказал глава украинской Ассоциации налогоплательщиков.

В то же время, по его словам, в Украине проживает большое количество грузин. При этом ни одной полноценной грузинской школы в Украине не существует. Но это абсолютно не означает, что дети, рожденные в грузинских семьях, проживающих в Украине, или смешанных грузино-украинских семьях, не знают грузинского языка, культуры и истории.

«Глубоко убежден, что человек впитывает родной язык с молоком матери. Потому, наверное, проблема не в законах. Проблему нужно искать в качестве «молока», – резюмировал Катамадзе.

Напомним, Катамадзе считает, что президент РФ Владимир Путин хочет возродить Российскую империю. Кто бы ни стал президентом РФ, идея Российской империи будет актуальна, отметил он.