"Шантаж и медленное убийство". Геращенко рассказала о тактике Кремля относительно Сенцова

Кремль избрал тактику шантажа и медленного убийства Олега Сенцова, полагает Ирина Геращенко / Reuters

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявил, что Кремль выбрал тактику шантажа и медленного убийства незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова.

Мир должен жестко реагировать на происходящее с украинцем и с другими пленниками, рассказала зампредседателя в комментарии "Громадському".

По ее словам, "Кремль будет играть в свою жестокую игру наказания украинцев, Украины и украинских политзаключенных".

"Кремль не готов выпустить Олега Сенцова, Кремль на сегодня избрал тактику шантажа и медленного убийства Олега, в науку другим политзаключенным", — отметила собеседница.Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.