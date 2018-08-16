Стало известно, на что готов пойти Порошенко ради освобождения Сенцова

Петр Порошенко / АП Украины

Президент Петр Порошенко готов помиловать и обменять 11 осужденных в Украине россиян.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжкие преступления против нашего суверенитета, обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их обратно, в РФ в обмен на украинских политзаключенных... Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и преступников в обмен на освобождение наших политзаключенных", - написала Геращенко в Facebook.

Она также добавила, что Кремлю, который "называет Олега Сенцова "террористом" по сфабрикованному ФСБ делу, пусть лучше позаботится про реальных террористов, засланых ФСБ и Кремлем воевать в Украину"

В июле Ирина Геращенко назвала имена россиян, которых Киев готов обменять на осужденных в России украинцев. В список вошли 23 гражданина РФ.

"Это граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе. Или пока по их делам еще ведутся судебные процессы", - отметила она.