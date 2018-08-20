"Не способен что-либо изменить в стране": руководитель "Правого Сектора" раскритиковал Анатолия Гриценко

Андрей Тарасенко / кадр из видео

Потенциальный кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко ничего собой не представляет, как политик, и не способен что-либо изменить в стране.

С таким заявлением выступил глава украинской партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко в эфире YouTube-канала Guildhall.

По словам Тарасенко, деятельность Гриценко на посту министра обороны ограничивалась лишь заказами режима по разрушению украинской армии.

"Не уверен, что он способен что-то менять в этой жизни в принципе. Мне кажется, что это, как говорится в Библии, "теплохладное", то есть никакое. Дело в том, что независимо от того, кто на каком был посту в существующей системе, а мы эту систему называем режимом внутренней оккупации, он является винтиком этой системы. Если ему говорили распродавать армию, то он ее распродавал. Если говорили уничтожать – он ее уничтожал. Если бы система была другой, то он делал бы в ней другие вещи", – добавил Тарасенко.

Он также объяснил, что активисты "Правого Сектора" негативно относятся к Анатолию Гриценко как к возможному кандидату на пост Президента Украины, поскольку хорошо помнят, что именно министр обороны времен Януковича выводил симферопольский "Беркут" с территории Майдана и критически высказывался в адрес Революции Достоинства.