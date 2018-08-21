"Кризис в Украине изрядно заморозился": у Путина прокомментировали условие Трампа по снятию санкций

Дмитрий Песков

В ответ на слова президента США Дональда Трампа о готовности снять санкции против Москвы пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев якобы не хочет урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась. Мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования. Поэтому здесь тоже нужно как-то конкретизировать, что имеется в виду, что ожидается от России в плане украинских дел и почему ничего не ожидается от киевских властей", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с России, если та предпримет шаги по Украине и Сирии.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал заявление американского президента ультимативным.

"Совершенно очевидно, что на территории Сирии Россия не может пойти на уступки, особенно в преддверии полного "очищения" территории САР от ИГ и ряда других группировок", - сказал Безпалько.