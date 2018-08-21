В Украине отреагировали на заявление о невозможности обмена Сенцова

Ирина Геращенко / vedomosti-ua.com

Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о невозможности обмена на российских заключенных режиссера Олега Сенцова является "фарсом, подлостью и шантажом", заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"То, что городит омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова о невозможности освобождения Сенцова и какой-то загадочной "новой правовой сделке" между РФ и Украиной - это, конечно, бред, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей", - написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, для освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных требуется политическая воля президента России Владимира Путина.

Накануне уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обменять Олега Сенцова на российских заключенных, отбывающих наказание в Украине, невозможно из-за наличия у режиссера российского и украинского гражданств одновременно.

15 августа, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.

На момент написания заметки Сенцов голодает 100-й день.