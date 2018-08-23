"Не п*здабол - а многообещающий": соцсети беспощадно глумятся над извинением Порошенко

Президенту припомнили старт выборной кампании и назвали плохим актером.
Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.
Порошенко подчеркнул, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.
В соцсетях извинения главы государства встретили со скепсисом.
"Народная примета.Если президент извиняется за намеренное вранье четырехлетней давности-значит скоро выборы", - иронизирует Артур Нискубин.
Экс-спикер СБУ Станислав Речинский вспомнил скандалы с "панамскими оффшорами" и заводом Roshen в России:
"Более четырех лет назад я заявил, что у меня нет офшоров и заводов в России. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Прошу за это прощенияю Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам. Гражданства Швейцарии также нет, как и виллы в Испании. Клянусь юридическим образованием Луценко и лысинок Кононенко"
Читайте такжеПетр Алексеевич извиняется или обвиняет?Политолг Дмитрий Корнейчук считает, что слова с извинениями СМИ вырвали из контекста, поскольку Порошенко накануне выборов обещал решить вопрос Донбасса при помощи переговоров.
"СМИ начали разгонять слова Порошенко с извинениями за то, что в 2014-м пообещал за считанные часы остановить войну.
Но наши СМИ - это же известные "шариковы". И они выдернули слова Порошенко из контекста.
А Порошенко откровенно лжет и занимается подменой понятий. И извинился он за то, что за считанные часы СИЛОВЫМ путем не смог "освободить Донбасс". Хотя перед выборами 2014-го года четко говорил о мирном решении путем переговоров.
К чему вообще эти "извинения" и вранье про 14-й? Так президентская кампания началась..."
Журналист Александр Дубинский не поверил в искренность президента:
"Знаете, я бы мог поверить в искренность этих слов только в одном случае. Если бы он их сказал на коленях, со связанными за спиной руками. А так - красуется сам перед собой, как дешёвый, спившийся актёр в пивнушке. Который давит фальшивую слезу, врет, и держит всех за идиотов, рассчитывая с помощью своей плохой игры съесть ещё что-то за чужой счёт. Дешёвка".
Виктория Иванова подсчитала, за какие еще несбывшиеся обещания Порошенко мог бы принести извинения:
"Ну, раз в ожидании выборов пошла такая пьянка, жду нарезания последних огурцов ежедневно.
Итак, президент должен извиниться(со слезой, битьем себя кулаками в грудь и размазыванием соплей по лицу) за обещания:
- платить участникам АТО по тысяче гривень в день
- вернуть курс - доллар должен быть не выше десяти
- все оффшоры – перекрыть
- продать Рошен и требовать от каждого члена своей команды избавиться от бизнеса и посвятить себя служению народу
- провести первые после Майдана парламентские выборы по открытым партийным спискам
- не заводить уголовных дел против средств массовой информации
- руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков
- использовать в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические
- использовать свой дипломатический опыт, чтобы обеспечить подписание международного договора, который пришел бы на смену Будапештскому меморандуму обеспечить энергетическую независимость
- в качестве первоочередного внести в Верховную Раду закон о парламентской оппозиции
- дать возможность временно внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах на Донбассе
- сократить количество контролирующих органов с 83 до 19
- завершить расследования дел по расстрелу в феврале мирных людей на Майдане
- возродить украинский космос в Житомире
- вернуть в 2017 Донбасс в состав Украины.
Обпиваясь стопятьсотой чашечкой кофе в Вене, с удовольствием буду смотреть нескончаемый сериал предвыборного покаяния президента"
Юрист Маси Найем, брат народного депутата Мустафы Найема считает приятной тенденцией начавшуюся недавно традицию извиняться:
"Я очень рад, что сейчас стало модно извиняться. Вчера - Антон Геращенко, сегодня - Президент. Но время нам никто не вернет. И людей не вернет. А так - да, спасибо за извинение"