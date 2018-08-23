"Не п*здабол - а многообещающий": соцсети беспощадно глумятся над извинением Порошенко

23 августа 2018, 14:28

Президенту припомнили старт выборной кампании и назвали плохим актером.

порошенко
Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Порошенко подчеркнул, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

В соцсетях извинения главы государства встретили со скепсисом.

"Народная примета.Если президент извиняется за намеренное вранье четырехлетней давности-значит скоро выборы", - иронизирует Артур Нискубин.

Экс-спикер СБУ Станислав Речинский вспомнил скандалы с "панамскими оффшорами" и заводом Roshen в России: 

"Более четырех лет назад я заявил, что у меня нет офшоров и заводов в России. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Прошу за это прощенияю Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам. Гражданства Швейцарии также нет, как и виллы в Испании. Клянусь юридическим образованием Луценко и лысинок Кононенко"

Читайте такжеПетр Алексеевич извиняется или обвиняет?Политолг Дмитрий Корнейчук считает, что слова с извинениями СМИ вырвали из контекста, поскольку Порошенко накануне выборов обещал решить вопрос Донбасса при помощи переговоров. 

"СМИ начали разгонять слова Порошенко с извинениями за то, что в 2014-м пообещал за считанные часы остановить войну.

Но наши СМИ - это же известные "шариковы". И они выдернули слова Порошенко из контекста.

А Порошенко откровенно лжет и занимается подменой понятий. И извинился он за то, что за считанные часы СИЛОВЫМ путем не смог "освободить Донбасс". Хотя перед выборами 2014-го года четко говорил о мирном решении путем переговоров.

К чему вообще эти "извинения" и вранье про 14-й? Так президентская кампания началась..."

Журналист Александр Дубинский не поверил в искренность президента:

"Знаете, я бы мог поверить в искренность этих слов только в одном случае. Если бы он их сказал на коленях, со связанными за спиной руками. А так - красуется сам перед собой, как дешёвый, спившийся актёр в пивнушке. Который давит фальшивую слезу, врет, и держит всех за идиотов, рассчитывая с помощью своей плохой игры съесть ещё что-то за чужой счёт. Дешёвка".

​Виктория Иванова подсчитала, за какие еще несбывшиеся обещания Порошенко мог бы принести извинения:

"Ну, раз в ожидании выборов пошла такая пьянка, жду нарезания последних огурцов ежедневно.

Итак, президент должен извиниться(со слезой, битьем себя кулаками в грудь и размазыванием соплей по лицу) за обещания:

  • платить участникам АТО по тысяче гривень в день
  • вернуть курс - доллар должен быть не выше десяти
  • все оффшоры – перекрыть
  • продать Рошен и требовать от каждого члена своей команды избавиться от бизнеса и посвятить себя служению народу
  • провести первые после Майдана парламентские выборы по открытым партийным спискам
  • не заводить уголовных дел против средств массовой информации
  • руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков
  • использовать в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические
  • использовать свой дипломатический опыт, чтобы обеспечить подписание международного договора, который пришел бы на смену Будапештскому меморандуму обеспечить энергетическую независимость
  • в качестве первоочередного внести в Верховную Раду закон о парламентской оппозиции
  • дать возможность временно внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах на Донбассе
  • сократить количество контролирующих органов с 83 до 19
  • завершить расследования дел по расстрелу в феврале мирных людей на Майдане
  • возродить украинский космос в Житомире
  • вернуть в 2017 Донбасс в состав Украины.

Обпиваясь стопятьсотой чашечкой кофе в Вене, с удовольствием буду смотреть нескончаемый сериал предвыборного покаяния президента"

Юрист Маси Найем, брат народного депутата Мустафы Найема считает приятной тенденцией начавшуюся недавно традицию извиняться:

"Я очень рад, что сейчас стало модно извиняться. Вчера - Антон Геращенко, сегодня - Президент. Но время нам никто не вернет. И людей не вернет. А так - да, спасибо за извинение"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:59
"Динамо" ищет усиление во Франции: СМИ назвали сумму трансфера словенского нападающего
15:57
"Появилась грудь?": Ольга Бузова озадачила фанатов фото в купальнике
15:28
В День флага-2018 украинские города состязаются в рекордах Видео
14:55
Миллион за корпоратив и сотни тысяч за шоу: как Евгений Петросян заработал миллиард
14:53
В Раде заговорили о переносе даты президентских выборов: стала известна реакция Парубия
14:42
Алкоголь рекой и сын Януковича. Журналисты "вскрыли" схему торговли белорусских госкомпаний с боевиками "Л/ДНР"
14:33
Наступление боевиков на Донбассе: в День флага убиты четверо украинских военных, еще семь – ранены
14:28
"Не п*здабол - а многообещающий": соцсети беспощадно глумятся над извинением Порошенко
14:23
Нужно наконец признать полную катастрофу украинского образования мнение
14:11
"Конец близко": откуда взялось "ядерное пророчество" и чем оно грозит миру Видео
13:56
"Скинуть бомбочку на Киев": На росТВ Украине грозят ядерным оружием Видео
13:41
Олег Винник ко Дню Независимости презентовал новую песню "Вишиванка" Видео
13:33
В "ДНР" пригрозили проведением нового псевдореферендума
13:20
Петр Алексеевич извиняется или обвиняет? мнение
13:05
С "высшими силами" и "союзниками на Кавказе". Нардеп рассказал, как нужно уничтожать Крымский мост Видео
12:54
"Действительно, все так, как вы пишете": беременная Регина Тодоренко перестала скрывать свое положение Видео
12:42
Новая волна санкций США - ковровая бомбардировка по "терпилоидам" мнение
12:41
День независимости Украины-2018: поздравления на русском и украинском языке
12:40
"Совдеповский маразм": на Львовщине детей сгоняют на массовку для празднования Дня независимости
12:32
Российский мем "Как тебе такое, Илон Маск" выбрался в топы популярности на Западе
12:24
"Не позволим!": паралимпийской чемпионке Анне Пашковой из Харькова соседи не дают построить пандус Видео
12:09
У Порошенко остался один способ снова стать президентом мнение
12:08
Крупный швейцарский банк заморозил российских активов на миллиарды долларов - Reuters
11:58
Эксперт объяснил, почему Трамп не продержится в Белом доме до конца своего срока Видео
11:54
Девушка дня Instagram: модель нижнего белья Изабелла Эшли Фото
11:41
Украина не покупает российский газ ровно 1000 дней: как изменились тарифы для населения
11:40
"Заря" — "РБ Лейпциг": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
11:12
Чат с политологом Костем Бондаренко
10:59
Футболисту "Динамо" устроили пивной "душ" во время матча с "Аяксом" Видео
10:58
Я видел на улицах моего города чужую бронетехнику. С тех пор не имею ничего против, чтобы ездила своя мнение
10:26
Порошенко извинился за невыполненное предвыборное обещание Видео
10:19
"Был бы жив – уже бы показали": племянница Скрипаля выдвинула жуткую версию
09:59
"Мы всегда будем стоять рядом": как мировые лидеры поздравляли Украину с Днем независимости Видео
09:55
"В Белом доме не поверили, что им звонят из какого-то села": Кравчук рассказал, как Украина обретала независимость
09:24
"Что за гнойники на ноге": новые фото Волочковой раскритиковали в Сети
09:16
Встречаем осень: синоптики уточнили погоду на День флага-2018
08:58
"Опустил факты, связанные с УПА": в Польше оценили заявление главы Украинского общества
08:43
Курс валют на 23 августа: доллар снова скачет, зато радует евро
08:28
"Звенят бокалы, веселью нет предела": в Сеть попали кадры с пьянкой представителей "Л/ДНР" в Минске Видео
08:24
Как ударить по "русскому миру" українським світом мнение
08:01
Стало известно, какой алкоголь является самым популярным в мире
07:55
"Аякс" - "Динамо": Хацкевич рассказал, как киевляне будут отыгрываться в ответном матче
07:41
День флага Украины 2018 – поздравления на русском и украинском языке
07:23
"Таких умников надо истреблять": на выезде из Киева копы жестко скрутили водителя авто Видео
07:12
Леонід Кравчук: Путін "надувається" все більше, вождь з нього так і пре, тому Україна - це лише початок
06:54
"Поздравления" от России с Днем независимости Украины: к чему готовиться на фронте и в тылу мнение
06:35
Астролог посоветовал Украине изменить дату празднования Дня независимости
06:14
"Я аж залипла, фигура - космос": украинская телеведущая заворожила фанатов жарким видео Видео
05:47
Кравчук назвал ситуацию в Украине одним словом
05:19
В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять