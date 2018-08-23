"Не п*здабол - а многообещающий": соцсети беспощадно глумятся над извинением Порошенко

Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Порошенко подчеркнул, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

В соцсетях извинения главы государства встретили со скепсисом.

"Народная примета.Если президент извиняется за намеренное вранье четырехлетней давности-значит скоро выборы", - иронизирует Артур Нискубин.

Экс-спикер СБУ Станислав Речинский вспомнил скандалы с "панамскими оффшорами" и заводом Roshen в России:

"Более четырех лет назад я заявил, что у меня нет офшоров и заводов в России. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Прошу за это прощенияю Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам. Гражданства Швейцарии также нет, как и виллы в Испании. Клянусь юридическим образованием Луценко и лысинок Кононенко"

​Читайте такжеПетр Алексеевич извиняется или обвиняет?Политолг Дмитрий Корнейчук считает, что слова с извинениями СМИ вырвали из контекста, поскольку Порошенко накануне выборов обещал решить вопрос Донбасса при помощи переговоров.

"СМИ начали разгонять слова Порошенко с извинениями за то, что в 2014-м пообещал за считанные часы остановить войну.

Но наши СМИ - это же известные "шариковы". И они выдернули слова Порошенко из контекста.

А Порошенко откровенно лжет и занимается подменой понятий. И извинился он за то, что за считанные часы СИЛОВЫМ путем не смог "освободить Донбасс". Хотя перед выборами 2014-го года четко говорил о мирном решении путем переговоров.

К чему вообще эти "извинения" и вранье про 14-й? Так президентская кампания началась..."

Журналист Александр Дубинский не поверил в искренность президента:

"Знаете, я бы мог поверить в искренность этих слов только в одном случае. Если бы он их сказал на коленях, со связанными за спиной руками. А так - красуется сам перед собой, как дешёвый, спившийся актёр в пивнушке. Который давит фальшивую слезу, врет, и держит всех за идиотов, рассчитывая с помощью своей плохой игры съесть ещё что-то за чужой счёт. Дешёвка".

​Виктория Иванова подсчитала, за какие еще несбывшиеся обещания Порошенко мог бы принести извинения:

"Ну, раз в ожидании выборов пошла такая пьянка, жду нарезания последних огурцов ежедневно.

Итак, президент должен извиниться(со слезой, битьем себя кулаками в грудь и размазыванием соплей по лицу) за обещания:

платить участникам АТО по тысяче гривень в день

вернуть курс - доллар должен быть не выше десяти

все оффшоры – перекрыть

продать Рошен и требовать от каждого члена своей команды избавиться от бизнеса и посвятить себя служению народу

провести первые после Майдана парламентские выборы по открытым партийным спискам

не заводить уголовных дел против средств массовой информации

руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков

использовать в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические

использовать свой дипломатический опыт, чтобы обеспечить подписание международного договора, который пришел бы на смену Будапештскому меморандуму обеспечить энергетическую независимость

в качестве первоочередного внести в Верховную Раду закон о парламентской оппозиции

дать возможность временно внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах на Донбассе

сократить количество контролирующих органов с 83 до 19

завершить расследования дел по расстрелу в феврале мирных людей на Майдане

возродить украинский космос в Житомире

вернуть в 2017 Донбасс в состав Украины.

Обпиваясь стопятьсотой чашечкой кофе в Вене, с удовольствием буду смотреть нескончаемый сериал предвыборного покаяния президента"

Юрист Маси Найем, брат народного депутата Мустафы Найема считает приятной тенденцией начавшуюся недавно традицию извиняться:

"Я очень рад, что сейчас стало модно извиняться. Вчера - Антон Геращенко, сегодня - Президент. Но время нам никто не вернет. И людей не вернет. А так - да, спасибо за извинение"