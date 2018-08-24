Україна переможе, Донбас і Крим будуть повернуті, а територіальну цілісність нашої держави буде відновлено.

Юлія Тимошенко / Alexander Prokopenko

Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила, вітаючи учасників презентації концепту Нової народної Конституції, яка відбувається сьогодні в Національній академії наук України в Києві.

"Давайте скажемо на весь світ: Донбас і Крим буде повернуто в Україну, наша земля буде возз’єднана, територіальну цілісність буде відновлено. Ми боротимемось до перемоги, адже перше, чого ми бажаємо, – це миру. І ми за мир боротимемось", – сказала вона.

Голова партії подякувала українським воїнам, волонтерам і всьому суспільству, які "у перші дні війни стали на боротьбу за країну": "Хотіла би теплими словами згадати тих, хто віддав життя за Україну – за наше суверенне право жити".

Лідер "Батьківщини" наголосила, що настане час, коли українці Донбасу зможуть повернутись додому, і "ніхто більше не розділить націю".

Юлія Тимошенко упевнена, що українська нація має повернутись до історичного коріння – до європейської спільноти: "Це наша мета. І я хочу, щоб ми були повноцінними та сильними членами Європейського Союзу".

Вона також вважає вступ до НАТО одним з головних пріоритетів для нашої країни.

"Хочу чітко сказати: система сильної безпеки і захисту є в НАТО. І ми як Україна будемо членами НАТО. Ми зробимо все, щоб досягнути до стандартів НАТО", – підсумувала Юлія Тимошенко.