Участников ООС и АТОшников уравняли в льготах

УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о распространение льгот участников антитеррористической операции (АТО) на участников операции Объединенных сил (ООС).

"Обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции Объединенных сил. В то же время гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И на сегодняшний день я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении", - заявил Порошенко во время воскресного визита в Авдеевку, передает "5 канал".

Закон обеспечит участникам ООС те же права на пользование госгарантиями, что и у участников АТО и других участников боевых действий. Например участники ООС смогут оформить пенсию наравне с военнослужащими "срочниками".

Накануне Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и снова заявил что украинский флагскоро будет развеваться над ныне оккупированным городом.