Порошенко рассказал, за что Маккейн на него обиделся

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в 2016 году сенатор-республиканец Джон Маккейн обиделся на него из-за предложения отложить визит в село Широкино, находившееся под артобстрелом боевиков.

"За 10 км до Широкино, президентская служба безопасности сообщила, что по месту, куда мы должны были прибыть, враг открыл артиллерийский огонь. Я сказал ему: "Слушай, ты - американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я, как президент, должен быть со своими воинами". Это первый раз, когда Джон обиделся на меня. За мое предложение не ехать", - сказал Порошенко, выступая накануне в Авдеевке.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.