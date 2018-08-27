Трамп запретил называть Маккейна героем

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать официальное заявление Белого дома в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, в котором тот назван "героем".

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, в релизе Маккейн восхваляется за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны и за службу США.

Однако Трамп предпочел официальному релизу твит.

Накануне телеканал CNN сообщил, что родные Маккейна заявили, что не желают видеть президента США Дональда Трампа на похоронах политика.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.