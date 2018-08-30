"Москва задумала войну со всей планетой": эксперт назвал цель крупнейших военных учений РФ

Павел Фельгенгауэр

Запланированные Москвой на сентябрь военные учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими за 37 лет - с 1981 года, означают, что Кремль готовится к мировой войне.

Такое мнение выразил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью "Апострофу".

"В связи с учениями "Восток-2018" готовиться следует всем: это непосредственная подготовка (России) к мировой войне. Официально Россия уже по меньшей мере пять лет готовится к мировой войне, которая должна скоро начаться", - сказал Фельгенгауэр.

По его словам, об этом свидетельствует численность войск, задействованных в маневрах - порядка 300 тыс.

"Триста тысяч человек - ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей не нужно для какого-то локального конфликта. Это проверка возможностей выдвижения, мобилизации и снабжения такой группировки... Главное в этих больших стратегических учениях - это отработка мобилизации и логистики.", - отмечает эксперт.

Главными врагами Москвы, считает он, являются США и их союзники и сателлиты "вроде Украины". "Лучшая защита для Кремля - это нападение. И Россия как всегда планирует войну со всем земным шаром", - подытожил Фельгенгауэр.

Ранее сообщалось, что в сентябре Россия проведет военные учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими за последние 37 лет - с 1981 года.

В маневрах с привлечением войск Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантные войск, а также сил Тихоокеанского и Северного флотов примут участие в общей сложности около 300 тыс. военнослужащих и 1 тыс. летательных аппаратов.

Одновременно "находиться в движении" будут 36 тысяч единиц военной техники.