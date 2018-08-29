Экс-министр получил "леща" от бывшей регионалки в прямом эфире

скриншот из видео

Экс-нардеп от "Партии регионов" Инна Богословская и бывший министр транспорта и связи, экс-глава Запорожской области Евгений Червоненко устроили потасовку в прямом эфире.

Инцидент произошел в студии телеканала "112 Украина". Между политиками завязался спор, в ходе которого Богословская сказала Червоненко, что не разговаривает на "базарном языке", на что он ответил: "Разговариваешь, когда приходишь за деньгами".

"За какими деньгами? Мерзавец!" - разозлилась экс-депутат, после чего подошла к Червоненко и ударила его по лицу.

После того, как их разняли ведущие, политики продолжили обмен оскорблениями.

Ранее сообщалось, что Богословская намерена идти в президенты Украины.