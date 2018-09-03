Выборы должны пройти с новой ЦИК и новым Избирательным кодексом - Бурбак

3 сентября 2018, 13:34

Бурбак считает, что ЦИК своим решением неправомерно остановила назначения первых и дополнительных выборов в 98 объединенных территориальных общинах.

Максим Бурбак
Максим Бурбак / Народный фронт

Проведения выборов со старым составом Центральной избирательной комиссии автоматически будет означать их нелегитимности.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Проведение выборов со старым составом ЦИК автоматически означает их нелегитимность - это сорванные выборы, это удар по стране. Поэтому голосуем, выбираем согласно рекомендациям наших западных партнеров и отправляем новую ЦИК работать", - сказал Бурбак.

Он также добавил, что ЦИК своим решением неправомерно остановила назначения первых и дополнительных выборов в 98 объединенных территориальных общинах.

"И это уже не впервые по абсолютно надуманным причинам ЦИК тормозит одну из самых успешных реформ – реформу децентрализации. "Народный фронт" требует от действующего состава ЦИК прекратить откровенный саботаж и отведенное время до избрания нового состава ЦИК хотя бы не вредить стране", - сказал Бурбак.

Он также отметил необходимость принять новый Избирательный кодекс.

"Документ сложный, объемный, требует много работы. Среди авторов - депутаты нашей фракции и спикер парламента. Что предлагает кодекс? Колоссальную реформу избирательной системы, которая приведет к формированию новой ответственной политической элиты в обществе. Мы уверены, что это ключ к построению новой страны с привлечением к руководству государством креативных, энергичных, современных, образованных молодых людей", - подчеркнул руководитель фракции.

"Третье. Бюджет-2019. Фракция "Народного фронта" не позволит сделать бюджет заложником чьих-либо избирательных кампаний, использование принятия бюджета для популистских, бессодержательных, не подкрепленных финансовыми возможностями обещаний. Бюджет должен быть принят. Военные, учителя, медики, государственные служащие – получать зарплаты. Армия становиться еще сильнее. Обязательно в бюджете должны быть предусмотрены средства на проведение выборов", - сказал он.

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Народный Фронт ЦИК избирательный кодекс выборы в Украине Максим Бурбак
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