Эксперт рассказал, как ликвидация Захарченко отразится на стратегии РФ по Донбассу

Александр Захарченко / Reuters

После ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко Кремль не изменит свою политику по отношению к Украине, при этом его убийство не определяет стратегию Москвы, заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет получить полный контроль над Украиной: "Тут есть две противоположные точки зрения, которые я считаю неправильными. Одна группа экспертов считает, что Москва использует это убийство для какой-то силовой акции или для повышения уровня эскалации конфликта с Украиной, чуть ли не для похода на Мариуполь или на Киев. Другая противоположная ей версия, и она очень популярна в Украине, что Москва освобождается от самых одиозных своих представителей на Донбассе для того, чтобы начать серьезные переговоры о введении миротворцев, урегулировании конфликта на Донбассе, и с Украиной в целом".

Эксперт отметил, что обе эти версии не соответствуют стратегическим интересам Москвы, которые никогда не менялись.

"Это контроль над Украиной, подчинение этого государства или в крайнем случае, если не удастся первое - просто его расчленение. Чтобы осуществить эту неизменную цель, Кремль делает ставку на выборы в Украине. Он хочет сорвать все в целом, а не какой-то клочок "Новороссии". Поэтому увеличение политической активности Медведчука в Украине. Вообще существование такого деятеля, близкого к украинской власти, который даже выполняет какие-то ее задания, - это удивительный факт на 5-й год войны в Украине", – добавил Пионтковский в материале на "Обозревателе".

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Напомним, Захарченко ликвидировали при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".