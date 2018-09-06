СНБО утвердил параметры оборонного бюджета на 2019 год

СНБО отметил, что на потребности армии в 2019 году истратят 5% ВВП / Официальный сайт Президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 6 сентября 2018 рассмотрел и утвердил ряд основных параметров оборонного бюджета государства на 2019 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В целом для нужд сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП. Среди приоритетных направлений финансирования на следующий год - выполнение мероприятий по разработке, подготовке производству и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в частности, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнения Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Также СНБО Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием и др.

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Совет также принял решение по обеспечению надежной защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине.

В конце июля Министерство обороны попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года, поскольку их низкий уровень является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.