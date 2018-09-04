Минобороны Украины попросило "накинуть" ему еще полмиллиарда долларов из бюджета

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Дополнительная потребность Минобороны Украины на 2018 год составляет 13,1 млрд грн (около $458 млн).

"Дополнительная потребность в средствах до конца 2018 года определена во исполнение пункта 21 заключительных положений закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и составляет 13 110,1 млн грн", - говорится в ответе оборонного ведомства на запрос "Интерфакс-Украина".

В министерства отметили, что при подготовке проекта госбюджета на этот год оно подавало запрос на 108,1 млрд грн, но в законе "О Госбюджете на 2018 год" было предусмотрено "всего" 86,6 млрд грн.

В конце июля Министерство обороны попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года, поскольку их низкий уровень является основной причиной увольнения военных после окончания контракта.