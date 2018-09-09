Каждый шестой украинец любит Путина: социологи высчитали, чьи кандидаты пройдут в Раду и в президенты

Каждый шестой украинец любит Россию – соцданные / uchvatovsb - LiveJournal

В Украине каждый шестой житель хорошо относится к России и главе РФ Владимиру Путину.

Такие данные озвучил глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. "В основном, конечно, это подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди, положительно относятся к Путину, к России, они выступают за восстановление всех этих связей", — цитирует его "Обозреватель".

Он отметил, что подобные взгляды разделяют около 16% жителей нашей страны.

В связи с этим Антипович крайне высоко оценивает шансы пройти в Верховную раду пророссийски ориентированных политических сил. По его словам, они там "наверняка будут".

А вот пророссийски настроенный кандидат в президенты Украины на выборах победить не сможет, убежден эксперт.

Ранее социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев в областных городах. Опрос проводился к Дню независимости Украины. Согласно обнародованным цифрам, 86% респондентов во Львове, 64% — в Одессе и 62% в Харькове заявили, что считают себя патриотом своей страны.

Также социологи рассказали, чему больше всего в жизни радуются украинцы. Согласно обнародованным данным, группы "семья", "дети" и "друзья" являются лидерами в рейтинге радости начиная с 2008-го.