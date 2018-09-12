Киев отозвал своего постпреда при СНГ

Sputnik Кыргызстан

Украинская сторона не принимает участие в заседаниях Совета постоянных представителей стран СНГ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинского посла в Беларуси Игоря Кизима, Киев контактирует с исполкомом Содружества через дипмиссию.

"Мы теперь не участвуем в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там участвовать технически", - цитирует агентство посла.

В августе сообщалось, что Киев закрыл представительство Украины при уставных органах СНГ.

В июне по поручению президента Петра Порошенко Украина отозвала двух дипломатов из уставных органов СНГ.

Указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ Порошенко подписал 19 мая.

СНГ (Содружество Независимых Государств) - международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.