Эксперт объяснил цель российских учений "Восток-2018" и назвал угрозу для Украины

Военные маневры "Восток-2018" / riafan.ru

Целью крупнейших за последние 37 лет российские военные маневры "Восток-2018" может быть попытка впечатлить как русскую публику, так и потенциальных противников - "показать, настолько Россия сейчас мощная в военном плане".

Такое мнение выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в колонке на сайте журнала "Новое время".

"Российские эксперты считают, что количество боевой техники - артиллерийских систем и т.д. - вряд ли соответствует реальности. Наименований техники мы не имеем - есть только цифры в списке. Поэтому, возможно, российское военное руководство вписало туда даже легковые автомобили", - пишет Мельник, отмечая, что то заявленное количество личного состава также не соответствует реальным цифрам войск, расположенных на востоке России.

По словам эксперта, в связи с "Востоком-2018" Украине нужно "держать порох сухим".

"Фактор того, что Россия проводит учения фактически нон-стоп, нужно учитывать. Потому что это не просто кому-то захотелось и что-то организовали – все требует ресурсов и делается под определенные задачи. Нам не следует каждый раз реагировать на российские учения, но нужно держать порох сухим. А также понимать: угроза от России реальная, до сих пор существует, в ближайшее время останется на том же уровне, или увеличится. Но это, опять же, не повод всех пугать, что завтра Россия перейдет в наступление", - заключил Алексей Мельник.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в стране за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц военной техники.