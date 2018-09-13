Спикер МИД Украины Марьяна Беца стала послом Украины в Эстонии

Марьяна Беца / МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца получила новое назначение - теперь она займет пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Эстония.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Марьяна Беца имеет большой опыт работы в посольствах - в прошлом она работала советником Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, в посольстве Украины в Нидерландах, была членом украинской юридической команды в деле о делимитации континентального шельфа Украины и Румынии в Черном море, рассматривавшемся в Международном суде ООН, защищала интересы Украины в ОБСЕ.

Должность спикера украинского внешнеполитического ведомства в июле Марьяна Беца заняла 2015 года.

С начала 2010 года, и по июнь 2017 года, должность посла Украины в Эстонии занимал Виктор Крыжановский. После увольнения он был назначен спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования. Пост посла в Эстонии до сентября 2018 года оставался вакантным.

Кто займет пост спикера МИД Украины, пока не известно.

Напомним, ранее стало известно, что в МИД Украины проведут гендерный аудит.