"В кровавой тине": политолог рассказал о личном поражении Путина

19 сентября 2018, 03:01

По словам Пионтковского, у Запада уже нет субъекта переговоров.

Путин
Президент России Владимир Путин / Reuters

Даже самый беспощадный режим не может не может существовать, опираясь только на насилие, и должен предъявлять населению какое-то обоснование своей власти.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в статье на сайте "Радио.Свобода".

"Теперь, когда социальная повестка дня закрыта, для удержания власти у Владимира Путина остается только модель "осажденной врагами крепости" и регулярная демонстрация обществу неких "побед", подтверждающих величие страны", - пишет Пионтковский.

По его словам, "тяжелый наркотик" "Крымнаш" частично сработал, но он уже "выветривается", нужны новые дозы.

"Операция "Трампнаш" позволяла надеяться на устойчивую серию "геополитических побед" над НАТО...  Почти удавшаяся попытка заставить обитателя Белого дома жить по московским внешнеполитическим прописям привела к беспрецедентной концентрации американского политического класса на антикремлевской платформе", - продолжает эксперт.

Он отмечает, что Кремль мог бы пойти на определенные шаги - например, отказаться от "окончательного решения суннитского вопроса" в сирийской провинции Идлиб, или уйти с Донбасса и освободить украинских заложников. Наконец, провести "закрытый суд в Москве над бандитами, похитившими, как выяснилось, емкость с отравляющим веществом "Новичок" и совершившими по хулиганским мотивам нападение в Солсбери".

"Уверен, что более 200 из 213 фигурантов так называемого кремлевского доклада с чувством огромного облегчения приняли бы эти условия. Но 5-6 из них, плюс не вошедший в список самый богатый в мире человек, категорически не согласны. Впрочем, эти стилистические разногласия уже не имеют никакого значения. У Запада нет субъекта переговоров. А к тому времени, когда он появится, Кремль уже создаст новую реальность", - заключил Пионтковский.

По словам политолога, Путин своим поведением, своими ложью и демагогией загнал себя в такую ловушку, что отказ даже от наиболее одиозных и контрпродуктивных проявлений его агрессивной политики будет восприниматься и ближайшим окружением, и страной в целом как его личное поражение.

Ранее российский бизнесмен, экономист и блогер Слава Рабинович писал, что история с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии свидетельствует, что Россией руководят "дебилы и кретины".

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Россия Владимир Путин Андрей Пионтковский
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