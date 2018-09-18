Эксперт об отравлении Скрипалей: Россией руководят "дебилы и кретины"

Слава Рабинович / obozrevatel.com

История с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии свидетельствует о том, что Россией руководят "дебилы и кретины".

Такое мнение выразил российский бизнесмен, экономист и блогер Слава Рабинович.

"Мне иногда говорят: "Ну не может такого быть, чтобы они были такими идиотами. Это или какая-то игра, или многоходовочка, или троллинг, или… Ну не бывает так, чтобы страной правили такие дебилы и кретины. Там наверху они знают, что делают", - и при этом еще иногда многозначительно показывают пальцем вверх. Не может быть? Может, может. Нет, конечно, они там наверху не только идиоты, дебилы и кретины. Они химически чистые и медицински идеальные дегенераты", - написал он в Facebook.

Блогер напомнил о ряде международных скандалов, в которых замешана Россия - отравление полонием-210 экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, допинговый скандал в олимпийском Сочи, аннексия Крыма, война в Украине и сбитый над Донбассом рейс МН17.

"Теперь вот "Солсберецкий" собор с часовым механизмом и попытка лично Путина запутать британское следствие - и еще санкции. Нет, не дегенераты? Полные, химически чистые и медицински идеальные дегенераты, во главе с лидером дегенеративной ОПГ Путиным... Они, конечно, развалят Россию. Не будем же им мешать", - отметил Рабинович.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в чстности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.