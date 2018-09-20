Соратник Порошенко раскрыл подоплеку послания президента Раде

Президент Украины Петр Порошенко

Очередное послание Петра Порошенко Верховной Раде было программной речью кандидата в президенты, идущего на второй срок.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает телеканал "112 Украина".

"Это является программным выступлением потенциального кандидата на должность президента Украины, в данном случае на второй срок", - сказал Винник, отметив, что считает послание Порошенко "самокритичным, объективным и уверенным".

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

В ходе 60-минутной глава государства традиционно сосредоточился на "перемогах", достигнутых в течение года, а также "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".