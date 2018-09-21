В Украине решили ввести новые санкции против РФ: стали известны подробности

Вячеслав Кириленко / УНИАН

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил о том, что Кабинет министров Украины обратился к Совету национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских издательств.

При этом Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

"Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства", - написал Кириленко в Twitter.

Ранее первый зампред Госкомитета Богдан Червак сообщил о разработке закона, который ратифицирует полный запрет на ввоз книг из России. "Наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон", - заявил Червак.

Напомним, Госкомтелерадио опубликовало обновленный перечень запрещенных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, еще 19 книгами.