Порошенко рассказал о роли Украины для НАТО

Порошенко отметил, что НАТО - последний барьер между Украиной и агрессией России / Reuters

Цель Украины, которая будет зафиксирована в Конституции - членство в ЕС и НАТО. НАТО остается единственной гарантией безопасности Украины, так как Россия, как постоянный член СБ ООН, не соблюдает международное мирное право.

"Мы стремимся зафиксировать членство в ЕС и НАТО даже в нашей Конституции. Для нас это является мощной мотивацией для продолжения процесса реформ", - заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Rheinische Post.

Президент также отметил, что Украина тратит 6% ВВП на оборону.

Читайте такжеПочему Порошенко не подходит на роль борца с Россией"Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности", - добавил президент.

3 сентября Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.