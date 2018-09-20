Рада приняла важное решение по поправкам Порошенко в Конституцию

Конституция Украины / УНИАН

Парламент Украины попросил Конституционный Суд (КС) рассмотерть на предмет соответствия Конституции поправки, закрепляющие курс страны на Евросоюз и НАТО, которые в сентябре внес в Раду президент Петр Порошенко (законопроект №9037).

За такое решение проголосовал 321 нардеп при минимально необходимых 226.

Напомним, внесение изменений в Конституцию Рада может рассматривать только при наличии заключения КС, что эти изменения конституционны.

Если заключение КС будут положительным, то изменения в Конституцию принимаются голосованием за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 18 января 2019 года, следующая откроется 5 февраля 2019.

3 сентября Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.