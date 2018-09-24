Гепрокурор Луценко подаст в отставку

Юрий Луценко и Петр Порошенко / Reuters

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента страны Петра Порошенко и в мае 2019 года подаст в отставку, чтобы заняться политикой.

"Я хочу доработать до конца президентских выборов, считаю это серьезной гарантией того, что они состоятся по закону и в установленное время, без фантазий на эту тему. С другой стороны, как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитываться", - сказал Луценко в интервью телеканалу "1+1", отметив, что это "четкое решение".

Юрий Луценко был назначен генеральным прокурором в мае 2016 года на шесть лет.

Президентские выборы пройдут в Украине весной 2019 года.

Ранее Верховная Рада Украины увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.