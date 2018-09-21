В Генпрокуратуру передали представление на снятие неприкосновенности с нардепа-"радикала"

Игорь Мосийчук / УНИАН

Представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука поступило в Генеральную прокуратуру Украины из Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, генепрокурор это представление передал в Управление правового обеспечения для предоставления правовой оценки этому документу.

Лысенко подчеркнул, что генпрокурор внесет представление в парламент, если документ "выполнен правильно".

"Если он выполнен правильно, со всеми требованиями, то генеральный прокурор будет его подавать в Верховную Раду. Если там есть какие-то недоработки, оно будет возвращено обратно в САП для соответствующего оформления", - отметил Лысенко.

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В то же время он отметил, что у него нет информации относительно того, какого именно уголовного производства касается это представление.

Ранее Луценко подал представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова (все – Оппозиционный блок).

Как известно Луценко анонсировал подачу документов для снятия неприкосновенности еще с 5 нардепов. Тогда генпрокурор обещал, что обнародует новую информацию о нардепах после подписания соответствующих документов.

22 марта Верховная Рада проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Ранее Луценко заявил о том, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. При этом Луценко заявил, что Бакулин вероятно принимал участие в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича. Его также подозревают в планировании и организации ряда особо тяжких преступлений.