Артисты Кремля: посол Украины в Италии отчитал власти Вероны из-за Порошенко

По его словам, "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин раскритиковал власти итальянского города Верона из-за лишения президента Петра Порошенко звания почетного гражданина города.
"Анализ текста документа, а также то, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - сказал Перелыгин в интервью "Европейской правде".
По его словам, "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".
"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - считает он.
Напомним, Муниципалитет итальянского города Верона принял решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.
Решение было принято большинством голосов (28 голосов против 4).