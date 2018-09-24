Артисты Кремля: посол Украины в Италии отчитал власти Вероны из-за Порошенко

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин (слева)

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин раскритиковал власти итальянского города Верона из-за лишения президента Петра Порошенко звания почетного гражданина города.

"Анализ текста документа, а также то, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - сказал Перелыгин в интервью "Европейской правде".

По его словам, "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".

"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - считает он.

Напомним, Муниципалитет итальянского города Верона принял решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.

Решение было принято большинством голосов (28 голосов против 4).