В Италии Порошенко лишили почетного звания: стали известны подробности

Петр Порошенко

Муниципалитет итальянской Вероны принял решение о лишении президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.

Соответствующее решение было принято большинством голосов (28 голосов против 4).

"№ 8: Городской Совет – Лишение почетного гражданства Петра Порошенко. Резолюция городского совета №. 47", – сказано на сайте ведомства Вероны.Член городского совета города Вито Коменчини заявил в комментарии Sputnik Italia, что решение об отмене вступает в силу немедленно.

Отметим, что Порошенко присвоили звание почетного гражданина Вероны после того, как в 2016 году Украина вернула в Верону 17 картин, похищенных из музея Кастельвеккьо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине провели успешную операцию по поиску коллекции из 17 ценнейших картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из музея в Вероне.