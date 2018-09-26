"Не интересует": Der Spiegel узнал о настоящем отношении Трампа к Украине

Экс-госсекретарь США Тиллерсон заявил, что Украина - "проблема Европы".
Немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал интервью с экс-главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, в котором тот пересказал свою беседу с бывшим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном об Украине.
По словам Габриэля, на саммите "Большой семерки" в мае 2017 года Тиллерсон заявил главам европейских стран-членов G7, что Украина - это "их проблема".
"Я был сбит с толку", - пересказывает Габриэль содержание разговора, добавив, что переспросил госсекретаря о серьезности его слов.
В ответ Тиллерсон заявил, что это настоящая позиция президента США Дональда Трампа. "Украина ему (Трампу) неинтересна", - цитирует экс-глава МИД ФРГ Тиллерсона.
Накануне экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что Трамп должен извиниться перед Киевом. По его словам, украинская сторона была обманута, когда в 1994 году подписала Будапештский меморандум, лишивший ее ядерного оружия.