Россия отреагировала на полив фекалиями автомобилей дипломатов в Киеве

"Киев Оперативный"

Посольство РФ в Украине направило ноту протеста в украинскому МИДу из-за повреждения радикалами имущества сотрудников дипмиссии и беспорядками, устроенными у здания российского торгпредства в Киеве.

"Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины с связи с действиями радикалов, которые повредили несколько автомобилей дипломатов возле торгового представительства РФ на Украине, а также забросали дымовыми шашками и зажигательными смесями территорию торгпредства", - сообщили ТАСС в российском посольстве.

В дипмиссии утверждают, что правоохранители не препятствовали действиям радикалов.

Накануне в Киеве на улице Данилы Щербаковского неизвестные забросали файерами двор частного дома, где проходил прощальный ужин по случаю отставки экс-главы "Россотрудничества" Константина Воробьева, и облили фекалиями на автомобили с дипломатическими номерами.