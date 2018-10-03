Когда Донбасс вернется в Украину: эксперт дал прогноз

Анатолий Октисюк

Ожидать каких-либо подвижек по Донбассу раньше президентских выборов в Украине в 2019 году не стоит.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк в чате на "Главреде".

"Данный вопрос может сдвинуться с мертвой точки только после президентских выборов в Украине, да и то, все будет зависеть от геополитическое конъюнктуры. Раньше 2019-2020 годов рассчитывать на какие-то уступки и продвижение по этому вопросу не стоит", - сказал Октисюк.

Отвечая на вопрос, каким мог бы быть статус деоккупированных территорий востока Украины с точки зрения удовлетворения как украинской, так и российской стороны, эксперт отметил принципиальные разногласия между Киевом и Москвой.

"Россию устроит только такой вариант - статус федерализации этих регионов на правах субъектов или отдельных административно-территориальных единиц с особыми полномочиями.Для Украины наиболее приемлемым вариантом является восстановление отношений с этими территориями в такой же форме, в какой они были до Евромайдана. На данный момент никаких особых статусов или автономий, специальных льготных условиях не должно быть ни для каких территорий", - заключил эксперт.

Ранее Анатолий Октисюк выразил мнение, что вопрос деоккупации Крыма зависит от геополитических факторов и должен рассматриваться комплексно, в привязке к реинтеграции Донбасса в состав Украины.

"Конечно, не стоит надеяться, что Россия так просто отдаст Крым, но при совпадении благоприятных геополитических факторов, как это было, например, перед объединением Германии (в 1990 году. - Прим.), это может произойти... Возвращение Крыма может произойти именно по такому "немецкому сценарию", когда объединились восточная и западная Германии. То же будет и с Крымом", - сказал он.