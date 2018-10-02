Как вернуть Крым: эксперт рассказал о "немецком сценарии"

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк

Вопрос деоккупации Крыма зависит от геополитических факторов и должен рассматриваться комплексно, в привязке к реинтеграции Донбасса в состав Украины.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк в чате на "Главреде".

"Конечно, не стоит надеяться, что Россия так просто отдаст Крым, но при совпадении благоприятных геополитических факторов, как это было, например, перед объединением Германии (в 1990 году. - Прим.), это может произойти... Возвращение Крыма может произойти именно по такому "немецкому сценарию", когда объединились восточная и западная Германии. То же будет и с Крымом", - сказал Октисюк, отвечая на вопрос об условиях деоккупации полуострова.

По его словам, в этом контексте перед Украиной стоят две задачи: "Первая - сделать Украину привлекательной, сильной и способной защищаться от агрессии, создать такие условия жизни, как у наших ближайших соседей. Вторая - создать условия для центробежных тенденций в России и ждать их".

Сам процесс деоккупации, по мнению эксперта, будет постепенным. "Не исключено, что сначала будет какая-то совместная экономическая деятельность, затем - в идеале - вывод территории из-под российской юрисдикции, возможно, передача ее в управление ООН или любой другой международной организации. Далее первоочередной шаг - демилитаризация Крыма", - отметил он.

Окстисюк считает, что после деоккупации Крыма и Донбасса санкции Запада против России не только сохранятся, но и усилятся: "После реинтеграции Донбасса санкции, введенные против России за аннексию Крыма, никуда не исчезнут - они будут усилены и осуществлять дальнейшее давление на Москву".

Ранее украинский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, отвечая на вопрос "Чей Крым?", ответил, что полуостров "принадлежит Богу".