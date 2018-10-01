Усик дал неожиданный ответ на вопрос, чей Крым

Боксер Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Украинский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, отвечая на вопрос "Чей Крым?", ответил, что полуостров "принадлежит Богу".

Об этом он заявил в интервью в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

По словам спортсмена, после аннексии полуострова посещать Крым стало неудобно. Но несмотря на это, он продолжает поддерживать отношения с друзьями, которые там живут.

"Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа... У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования", - сказал Усик.

На вопрос, произойдет ли когда-нибудь деоккупация Крыма, Усик ответил: "Все зависит от народа или... от воли Господней все зависит. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко обычно... Ты начинаешь думать и куда-то заходишь, и тьма какая-то. Так что гоню эти мысли".

Александру Усику, который сам родился в Симферополе, не впервые задают вопрос о принадлежности полуострова.

Так, в январе 2018 года на одной из пресс-конференций боксер заявил, что он "не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда".

"Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!" - сказал Усик..