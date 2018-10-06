"Вечная память легенде мировой сцены": Порошенко рассказал о походе на концерт Монсеррат Кабалье

Петр Порошенко отреагировал на смерть легенды мировой сцены — Монсеррат Кабалье / Reuters

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью испанской оперной певицы, легендарной Монсеррат Кабалье и сообщил, что в 2018 году вместе со своей семьей был на ее концерте.

Непревзойденная оперная дива ушла в вечность, написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

"В этом году мне посчастливилось побывать на ее концерте, и я помню, как поразил меня и мою семью фантастический талант госпожи Монсеррат Кабалье и ее неиссякаемая энергия. Вечная память легенде мировой сцены и сочувствие — родным", — отметил он.

Петр Порошенко отреагировал на смерть легенды мировой сцены — Монсеррат Кабалье / Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Ранее СМИ писали, что Монсеррат Кабалье скончалась на 86-м году жизни в одной из клиник испанской Барселоны. Также стало известно, что исполнительницу похоронят в понедельник, 8 октября.