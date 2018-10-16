Рада окончательно сняла с эксплуатации Чернобыльскую АЭС

ЧАЭС / newsinphoto.ru

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение разрушенного четвертого энергоблока станции в экологически безопасную систему.

Как сообщает УНИАН, За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 229 народепов при необходимом минимуме 226 голосов.

"Целью принятия законопроекта является утверждение единого документа относительно определения деятельности по снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - приводит УНИАН слова представителя парламентского комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ивана Рыбака.

Читайте такжеЧернобыль стал грандиозной катастрофой. Но не стал поводом для изменений в обществеНа эти цели планируется до 2020 года выделить 3 млрд грн.

В конце июля генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с Министерством экологии Украины при работе над стратегически важными проектами.

"С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария", - заявил Грамоткин.

В январе 2018 года сообщалось о скором запуске в Чернобыле в зоне отчуждения солнечной электростанции мощностью в 1 Мегаватт.