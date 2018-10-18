В Киев прибыла замгоссекретаря США Кирстен Мэдисон

Кирстен Мэдисон / скриншот

В Украину с рабочим визитом прилетела заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон.

Среди прочего чиновница обсудит с украинскими должностными лицами вопросы борьбы с коррупцией в стране.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон! В ходе визита она обсудит с украинскими чиновниками вопросы безопасности границы, полиции и усилия в борьбе с коррупцией", - сообщила пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее в Киев прибыли двое юристов, связанных с командой президента США Дональда Трампа; их задача - аудит украинского оборонно-промышленного комплекса.