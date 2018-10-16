В Киев с проверкой трат на "оборонку" нагрянули аудиторы Трампа - СМИ

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Двое близких к команде президента США Дональда Трампа юриста прибыли в Киев с целью провести аудит финансовых потоков в украинском военно-промышленном комплексе.

Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Основная задача - анализ финансовых потоков в сфере украинской оборонной промышленности. Это очень влиятельные юристы, к мнению которых прислушиваются в Белом доме, хотя сами они не находятся на государственной службе", - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что оба аудитора - Джо Ридер и Джон Паппалардо прибыли в Украину по контракту с одним из американских правительственных учреждений. С каким именно, издание не уточняет.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп ("Народный фронт") Сергей Пашинский заявил, что стоимость сгоревших в Украине за последние 2,5 года боеприпасов составляет более $2 млрд.

"Официально информирую, что за последние два с половиной года, начиная со Сватово и заканчивая Ичней, уничтожено боеприпасов более чем на 2 миллиарда долларов", - сказал Пашинский.

В конце сентября на военно-морской базе в Балтиморе ВМС Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера передали два катера класса "Айленд".